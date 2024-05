Temporale in arrivo, allerta meteo a Roma: quando e dove pioverà. Le previsioni meteo di oggi e del weekend

Temporale in arrivo su Roma oggi. Questo prima settimana di maggio, per il momento, non sta portando il clima sperato a Roma. Primo maggio caratterizzato da copiose piogge. La protezione civile ha diramato un'allerta gialla che durerà per le prossime 24 ore. Nonostante ciò, Questo trend potrebbe finire presto con il weekend, che sembrebbe pronto ad offire sole e temperature nuovamente primaverili.

Maltempo, temporali fino a domani in Italia: a Milano allagamenti nella notte, Seveso a livello di allerta. Allagamenti e fango in Francia: morta una donna