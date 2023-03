«Io chi sono? In viaggio con Battiato»: presentazione docufilm alla Casa della cultura di Villa De Sanctis

L’artista, il filosofo e l’uomo Franco Battiato raccontato attraverso i video, le performance e le testimonianze di chi lo ha conosciuto direttamente e ne è rimasto talmente influenzato da dedicargli un lungometraggio: tutto questo racchiude il docufilm ‘Io chi sono? In viaggio con Battiato’ del regista Lino Pinna, che sarà presentato domani 10 marzo a partire dalle ore 18 presso la Casa della cultura in via Casilina 665. L’evento, gratuito fino a esaurimento posti e patrocinato dal Municipio V, si concluderà con l’esibizione del trio composto dai cantautori Emanuele Inserto, Mizio Vilardi e Antonella Vilardi, che proporranno brani di Battiato reintrepretati in chiave acustica.

“Franco Battiato è uno degli artisti a cui mi sono più ispirato nella mia formazione musicale, ma mi ha insegnato tanto anche come uomo – ha affermato in una recente intervista il regista Lino Pinna, presentando il suo docufilm -. L’ho conosciuto quando avevo 20 anni e sono andato a trovarlo a casa sua: è stato un grande divulgatore e una persona sempre alla ricerca di un qualcosa di innovativo, sia dal punto di vista artistico che spirituale”.

Il docufilm si basa anche sulla frequentazione del regista con due musicisti storici di Battiato, il batterista Gianfranco D’Adda e il tastierista Filippo Destrieri, con i quali Pinna ha ricostruito numerosi episodi della carriera dell’artista siciliano, sottolineandone la dimensione di ricerca filosofica che ha sempre accompagnato le sue musiche.

“Oltre a riascoltare in una chiave innovativa le canzoni di Battiato, l’evento offre l’opportunità di vivere attraverso le immagini del film gli aspetti di incontro culturale, di conoscenza filosofica e di riflessione sui temi esistenziali e spirituali che emergono costantemente in tutta l’opera del cantautore”, ha affermato Mauro Caliste, presidente del Municipio V.