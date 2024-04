Roma, albero crolla davanti l'ingresso del Policlinico Umberto I: colpite 4 auto e 2 motorini

Un grosso platano è caduto davanti l'ingresso del Policlinico Umberto I a Roma. Sul posto sono intervenute le pattuglie del II gruppo Sapienza della polizia locale. Fortunatamente, dalle prime informazioni, la polizia locale non registra feriti ma nel crollo sono state colpite quattro auto in sosta e due motorini. E' stata chiusa la strada. Gli agenti stanno procedendo ai rilievi dei danni sui veicoli in sosta. Sul posto anche personale del Servizio Giardini.

