Roma, degrado e abbandono in tutta la città: da Viale dell'Università al Parco Talenti, l'appello dei residenti

Viale dell'Università a Roma è diventato un vero e proprio stato di degrado e abbandono totale. L'intera area della pista ciclabile è stata recintata, rendendola impraticabile per chiunque voglia utilizzarla per una passeggiata o per fare un po' di attività fisica. Commenta un residente: «Da qualche mese i parcheggi striscia blu nella mia strada e nelle vie adiacenti vanno progressivamente riducendosi di numero. Alcuni per far posto alle aree di ricarica auto elettriche; e va bene! bisogna sostenere il green! Altri per far spazio ad una discutibile ciclabile che dovrebbe mettere in contatto studenti ciclisti che sbarcano a Termini (con treni regionali che non hanno quasi mai posto per le bici) con piazzale Aldo Moro, ed anche qui almeno altri 10 parcheggi eliminati. Dico discutibile perché credo che certi progetti andrebbero effettuati dopo aver prima sentiti gli abitanti».

Roma, un uomo dorme avvolto nelle coperte tra le auto (e l’indifferenza dei passanti): la denuncia dei residenti dell'Esquilino

La situazione

Il degrado non si ferma solo alla pista ciclabile, ma si estende anche al Parco Talenti (quartiere Talenti di Roma), che è diventato una sorta di discarica a cielo aperto.

Le immagini che si presentano a chiunque passi attraverso quella zona sono sconcertanti: rifiuti di ogni tipo, tende rudimentali, buste di plastica, materiale ingombrante abbandonato senza alcun controllo.Gli abitanti della zona sono stanchi di questa situazione e chiedono interventi urgenti da parte delle autorità competenti per ripristinare la bellezza e la vivibilità di un luogo che dovrebbe essere un polmone verde della città. Commenta un signore che abita vicino al parco: «L'amministrazione locale deve intervenire al più presto per bonificare l'area, rimuovendo i rifiuti e ripristinando la pista ciclabile per permettere a chiunque di fruire di uno spazio pubblico in tutta sicurezza e dignità».

Il parco

Il Parco Talenti, è un parco del Comune di Roma nel quartiere Monte Sacro Alto, o Talenti, da cui prende il nome. Si estende per circa 53 ettari e rappresenta un spazio verde di rilevanza per il quartiere, essendo il più grande parco del quartiere, superando il Parco della Cecchina e il Parco delle Mimose. Era presente un'area cani con percorso agility equipaggiato con cerchio pneumo, sbarra a varie altezze, ponte alto, pedana basculante e slalom.