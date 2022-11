Al telefono con Franco Battiato, Alice ricorda il primo ascolto de "La cura"

Venerdì 25 Novembre 2022, 19:08

La prima collaborazione con Franco Battiato risale al 1980, l’ultima è del 2016. Nel mezzo una sintonia artistica lunga una vita intera. Alice pubblica ‘Eri con me’, progetto in CD e doppio vinile con sedici brani dal repertorio del maestro. “Queste canzoni sono il frutto di un percorso iniziato molto tempo fa – ricorda Alice – Quello di Franco è un repertorio meraviglioso. Ho scelto queste tracce in base a ciò a cui sento di poter aderire pienamente e in relazione ai miei limiti e possibilità canore”. Fra i brani non manca ‘La cura’ di cui Alice ricorda perfettamente il primo ascolto, al telefono con Franco Battiato. “Fu qualcosa di talmente potente che resta un momento indimenticabile, un momento pazzesco, mi commossi. E a Franco dissi subito che era un capolavoro. ’La cura’ è una canzone che ha un valore assoluto perché l’amore di cui parla è quello più elevato che l’essere umano può provare”. Foto da Ufficio Stampa P&D - Kikapress / Music: «Elevate» from Bensound.com

