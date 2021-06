Spin Time, diffida a Pd e Prefettura per il confronto nel palazzo occupato: «Quel luogo è insicuro»

«Un luogo non sicuro», in cui vengono portate avanti «attività illegali». E' contenuto in una Pec il warning della Investire Sgr inviato, ieri mattina, a Prefettura, Comune, al commissariato di zona e al Pd, appresa la notizia del contestato dibattito per le primarie. Una mail ufficiale, partita per mettere in guardia chi aveva organizzato quell'incontro ma, soprattutto, chi vi avrebbe partecipato, che lo stabile occupato di Spin Time, in via di Santa Croce in Gerusalemme è un posto dove non vengono rispettate le più basilari norme di sicurezza. Non solo, quindi, quelle relativa alla presenza di un adeguato numero di uscite di emergenza, che sono state sigillate (per impedire eventuali blitz da parte delle forze dell'ordine), ma anche quello sul numero degli estintori e sulla capienza dei luoghi. Per non parlare degli alloggi abusivi, con decine di bombole del gas usate dagli occupanti per cucinare e nei mesi invernali per riscaldare gli ambienti.

APPROFONDIMENTI ROMA Sindaco Roma, il Pd nel palazzo occupato: lo scivolone dei... LE INDAGINI Roma, il racket delle occupazioni: caccia alla talpa degli... LA MAPPA Occupazioni a Roma, dallo Spin Time al Cinema Palazzo: sgomberi... ROMA Cinema Palazzo, nuovo caso: gli occupanti riallacciano la luce.... ROMA Cinema Palazzo occupato verso lo sgombero: staccata la fornitura... NEWS ​Spin Time, FdI incontra il prefetto: «Manca... ROMA Spin Time Lab, il rapporto del Viminale: denunce per il rave, ma... ROMA Lamorgese: «Il palazzo occupato di Spin Time Labs non... ROMA Spin Time, urla e spintoni per entrare al rave di Capodanno nel... VIDEO Dopo le Sardine ecco i party illegali dei licei nel palazzo... VIDEO Spin Time, riapre la discoteca abusiva (con ingresso a... IL CASO Gli occupanti di Spin Time Labs: «Il Comune si farà... LA BRAVATA Con le moto in discoteca al rave abusivo nel palazzo occupato

Leggi anche:-> L’edificio occupato/Le primarie Pd e la legittimazione dell’illegalità

UNA ZONA FRANCA

Una Pec inviata anche per evitare che la responsabilità di eventuali incidenti ricada sulla proprietà. Del resto, è dall'ottobre del 2012, che la Investire Sgr segnala a più riprese alle autorità quanto quel palazzo sia ormai diventato una zona franca, una bomba ad orologeria pronta ad esplodere, tra festini e attività di ristorazione abusiva. E dove, tanto per citare un caso, si continua a rubare l'energia elettrica dopo che, nel maggio 2019, l'elemosiniere del Papa ha rotto i sigilli apposti al contatore mentre gli occupanti pagano, ogni mese, un affitto ad un comitato che decide chi può e chi non può dormire tra quelle mura. Non solo. Da otto anni, la Investire, che per conto del Fondo Immobili Pubblici gestiva, prima dell'occupazione del 2012, la vendita dello stabile, deve continuare a pagare Imu e Tasi: da allora, secondo quanto si apprende, ha speso quasi un milione e mezzo di euro. Oltre al danno, la beffa. Come quando i vigili hanno inviato alla proprietà una lettera, in cui la invitavano a risolvere il problema dei clochard che dormivano nel porticato attiguo e, quindi, a tutelare il decoro. Complessivamente, sono almeno cinque gli esposti presentati alla Procura dalla Investire, sempre per chiedere uno sgombero di uno stabile che sarebbe dovuto diventare un hotel: se la trattativa, con un grande gruppo, fosse andata in porto, nel 2012, quel palazzo avrebbe dato lavoro ad oltre 150 famiglie. Oggi, ci vivono circa 400 persone - tanti immigrati ma anche diversi pregiudicati - sotto la guida di Andrea Alzetta, ovvero Tarzan, e di Paolo Perrini. Uno stabile di 8 piani complessivi, e due interrati, per quasi 17mila metri quadrati: il valore di mercato è stimato intorno ai 50 milioni di euro.

Leggi anche:-> Spin Time Lab, il rapporto del Viminale: denunce per il rave, ma niente sgombero



DUE DECESSI

Nel corso degli anni, qui vengono registrati due fatti drammatici: nel gennaio del 2015, un nigeriano viene trovato morto (l'autopsia chiarirà che si è trattato di un decesso per cause naturali); l'anno dopo, a marzo, un marocchino si toglie la vita. Difficile controllare le attività illegali che avvengono nello stabile, nonostante le lamentele dei residenti, soprattutto in occasione delle feste abusive che vi vengono organizzate.