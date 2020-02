​Spin Time, FdI incontra il prefetto: «Manca l'ordine per sgomberare​»

Manca l'ordine di sgombero dello Spin Time. Nei giorni scorsi una delegazione di Fratelli d’Italia, guidata dal vicepresidente della Camera Fabio Rampelli insieme a Maurizio Leo candidato del centrodestra alle suppletive del collegio Roma 1 della Camera e al deputato Federico Mollicone è stata ricevuta dal prefetto di Roma. Gerarda Pantalone - fanno sapere da FdI – «sull’occupazione dello Spin Time Labs ha fatto presente che la magistratura non ha dato mandato per l’ordine di sgombero dell’immobile».

Secondo FdI «l’immobile in via Santa Croce in Gerusalemme rimane uno scempio di illegalità e abusivismo - come documentato anche recentemente dal programma "Povera Patria" - dove talvolta chi occupa si fa anche beffa delle Forze dell’ordine, e che si aggiunge alle altre decine di edifici occupati nella Capitale amministrata dalla Raggi dove emergenze di questo tipo dipendono dal ministro Lamorgese».

