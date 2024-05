Venerdì 10 Maggio 2024, 16:54

Una corretta informazione per sfatare i falsi miti e le fake news. Questo l'obiettivo della decima edizione della Settimana Nazionale della Celiachia, in tutta Italia dall'11 al 19 maggio con eventi e appuntamenti informativi. Promossa dall'Associazione Italiana Celiachia (AIC), l'iniziativa è in concomitanza con la Giornata Mondiale della Celiachia che si celebra il 16 maggio. In Italia le persone celiache stimate sono 600.000, circa l'1% della popolazione nazionale. Secondo il Ministero della Salute, nel nostro Paese sono diagnosticate circa 251.939 persone e circa 400.000 pazienti non sanno di essere celiaci.

Le iniziative

Corsi di cucina senza glutine per adulti e bambini, attività nelle scuole, iniziative di divulgazione e informazione a contatto diretto con gli esperti, online e in presenza. Molti gli appuntamenti sul territorio dedicati alle persone celiache, promossi per parlare correttamente dieta senza glutine.

Spazi importanti all'interno della Settimana saranno dedicati alle scuole con "Tutti a tavola, tutti insieme: le giornate del menù senza glutine". Prevista la distribuzione di un menù senza glutine per tutti nelle mense delle scuole di numerosi comuni italiani, dagli asili fino alle medie. Nell'edizione passata sono stati distribuiti oltre 360.000 pasti senza glutine in tutta Italia.

A Roma e nel Lazio

Presenti in forni, alimentari e farmacie di Roma e del Lazio, i punti informativi dove le persone sono pronte a ricevere da volontari di AIC Lazio materiale e gadget dell'associazione. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito di AIC e su settimanadellaceliachia.it. Inoltre, in collaborazione con la Clinica Arsbiomedica, sono previste consulenze gastroenterologiche, nutrizionali e psicologiche gratuite per coloro che hanno il sospetto di celiachia e desiderano intraprendere un percorso di diagnosi: appuntamenti nei giorni 11 e 18 maggio dalle ore 9.00.

Palazzo Pirelli si illumina di rosso

Solo in Lombardia alle giornate del menù senza glutine​ aderiranno 600 scuole e 20 comuni. «Per questa edizione in Lombardia abbiamo per ora superato i 91.000 pasti che verranno serviti in circa 600 scuole - spiega Elena Sironi, responsabile area Food e Scuole AIC Lombardia - sempre più Comuni, Scuole e Aziende di ristorazione, credono in questa iniziativa e desiderano aderirvi. A loro va un ringraziamento speciale, perché contribuiscono a diffondere il principio di inclusione, che "Tutti a tavola, Tutti insieme" incarna, e il rispetto delle diversità: perché una società più inclusiva è una società migliore per tutti, anche a tavola!». E intanto il 16 maggio si illuminerà di rosso l'ultimo piano di Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale.

Lo screening pediatrico

Per la Settimana della Celiachia, sarà in corso in Lombardia, Marche, Campania e Sardegna il progetto pilota del programma di screening pediatrico per celiachia e diabete di tipo 1, avviato dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità in attuazione della legge 15 settembre 2023 n. 130.

I numeri della celiachia

La celiachia è la più frequente intolleranza alimentare a livello globale, con una prevalenza media mondiale di circa l'1%. In Italia, il percorso che porta alla diagnosi è ancora difficoltoso e lungo, in media occorrono sei anni per ricevere la diagnosi di celiachia.