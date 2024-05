Roma, scontri tra tra polizia e manifestanti diretti agli Stati generali della Natalità

Scontri tra un gruppo di studentesse e studenti in protesta contro gli Stati generali della Natalità e le forze dell'ordine, che li hanno bloccati in via Leone IV, all'altezza di viale Vaticano. La manifestazione a Roma ha avuto inizio a piazzale degli Eroi, con i ragazzi che hanno sfilato dietro a uno striscione viola contro gli Stati generali della Natalità e «per un'altra educazione». Durante il corteo, è stato bruciato il programma "educare alle relazioni" proposto dal ministro Valditara, mentre i partecipanti scandivano: «Gridiamo per tutte le donne che più non hanno voce». L'evento è stato organizzato con il supporto dei gruppi giovani Aracne, Zaum, il Coordinamento Collettivi Sapienza e studenti delle scuole superiori.