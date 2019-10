Luca Sacchi, preso di mira per omonimia con uno dei fermati risponde: «Non sono io»

Fatto curioso nell'epoca dei social network in cui le notizie viaggiano velocissime da un capo all'altro del pianeta. Un caso di omonimia ha costretto un uomo che porta lo stesso nome di uno dei due 21enni accusati dell'omicidio di Luca Sacchi a dover pubblicare un post su Facebook per smentire di essere lui il presunto assassino. «Viste le ripetute richieste di amicizia che mi stanno arrivando, i messaggi d'insulti su link e foto del mio profilo e tanto altro, volevo avvisare i fenomeni dei social che non sono io il Valerio Del Grosso della tragedia di Colli Albani», ha scritto. Diversi i commenti di amici che vanno da chi consiglia di denunciare e a chi sottolinea «il web è pieno di imbecilli», fino a chi fa notare «bastava guardare la foto pubblica per capire che non hai 21 anni». La persona in questione, infatti, appare ben più adulta di un 21enne.



