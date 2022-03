«Ci riteniamo soddisfatti, non c'è stato l'ergastolo ma 27 anni sono tanti. È stata fatta giustizia. Di Anastasiya non so più che dire, da lei mai una parola. In aula con noi si è scusato solo Armando De Propris, lei no». Così Alfonso Sacchi, padre di Luca, dopo le quattro sentenze di condanna nel processo per l'omicidio del figlio.