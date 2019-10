Luca Sacchi, la fidanzata: «La droga non c'entra, mai incontrati pusher. Era lì per guardare il fratellino»

«La droga? Non c'entra niente. Luca era lì per guardare il fratellino piccolo che si trovava nel pub». A parlare ai microfoni del Tg1 è Anastasiya Kylemnyk, la fidanzata di Luca Sacchi, il giovane ucciso ieri a Roma da due ventenni arrestati che oggi sono stati arrestati.

«Luca non ha mai incontrato gli spacciatori - ha aggiunto Anastasiya -. Non ho visto e sentito nulla. Ho sentito solo la voce di un ragazzo romano e giovane. Mi ha detto 'dammi 'sto zaino'. E Luca mi ha protetto come ha sempre fatto: l'ha messo a terra e forse per questo si sono spaventati».



