Omicidio Sacchi, attesa la sentenza: i genitori di Luca e Anastasiya arrivano al Tribunale di Roma

Al Tribunale di Roma attesa per il processo per l'omicidio di Luca Sacchi, il personal trainer ucciso con un colpo di pistola alla testa nell'ottobre del 2019. I giudici devono decidere in merito alle richieste di condanna per cinque imputati sollecitati dalla Procura nel febbraio scorso. In particolare i pm hanno chiesto l'ergastolo per Valerio Del Grosso, autore materiale del delitto e 30 anni per Paolo Pirino e per Marcello De Propris, che consegnò l'arma usata per sparare e l'assoluzione per il padre di quest'ultimo, Armando, accusato della detenzione della pistola. Infine chiesti 4 anni e mezzo per Anastasiya Kylemnyk, ex fidanzata di Sacchi, accusata del tentativo di acquisto di droga. (Video Gabrielli/Ag.Toiati)

Omicidio di Luca Sacchi, chiesti 4 anni per Anastasiya, 30 per Pirino ed ergastolo per Del Grosso