Luca Sacchi, i dubbi sulla dinamica. La gente del quartiere in tv: «Tutto troppo in fretta»

Restano interrogativi sulla morte di Luca Sacchi, il persona trainer 24enne morto dopo esser stato colpito alla testa da un proiettile ieri sera a Roma nel tentativo di scongiurare la tentata rapina ai danni della fidanzata. Nella trasmissione televisiva Pomeriggio Cinque, una testimone del tragico evento ha sollevato dubbi sulla dinamica dell'omicidio: «Secondo me c’era qualcuno appostato, non credo sia stata una rapina»

Pomeriggio Cinque da una ragazza, rimasta anonima, che mercoledì sera era per strada a Sono queste le parole pronunciate davanti alle telecamere dida una ragazza, rimasta anonima, che mercoledì sera era per strada a Roma , a pochi passi da dove è stato ferito a morte Luca. Secondo le prime ricostruzioni il giovane avrebbe cercato di difendere la ragazza, rapinata dello zaino da alcuni sconosciuti: nella colluttazione è stato colpito alla testa da un proiettile.

La strada era completamente vuota, ho visto una moto arrivare da via Latina, due col casco integrale”, racconta la giovane che stava portando a passeggio il cane.

A #Pomeriggio5 parla Michele, il proprietario del pub dove i due ragazzi si stavano recando quel giorno https://t.co/BZL8gpuxtU — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) 24 ottobre 2019

E’ successo tutto troppo in fretta, dalla strada non è passato nessuno, perché nessuno li ha inseguiti, nessuno ha preso una targa, nessuno ha visto niente?”, si chiede ancora la testimone. In collegamento con il programma di Canale 5 è intervenuto anche il proprietario del pub davanti al quale è avvenuto l’omicidio:

Abbiamo sentito le urla e siamo usciti, mi è sembrato di vedere un’auto che scappava ma non sono sicuro

, dice Michele mostrando poi l'ingresso del pub:

Il bossolo ha raggiunto la mia vetrina

