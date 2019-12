Omicidio Sacchi, Anastasia: il Riesame ribadisce l'obbligo di firma. Giovanni Princi resta in carcere

Omicidio di Luca Sacchi, Anastasia: il Riesame ribadisce l'obbligo di firma. Giovanni Princi resta in carcere. Confermata, dunque,la misura dell'obbligo di firma per Anastasia e il carcere per Giovanni Princi, accusati del tentativo di acquisto di 15 chilogrammi di droga nell'ambito della vicenda di Luca Sacchi, il 24enne ucciso a Roma il 23 ottobre scorso. Il tribunale del Riesame ha respinto le istanze di attenuazione della misura presentate dai difensori. Le motivazione saranno depositate entro 45 giorni.

Ultimo aggiornamento: 14:17

