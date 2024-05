Sabato 4 Maggio 2024, 06:37 - Ultimo aggiornamento: 06:38

Il viaggio comincia da subito: un bando di concorso, rimasto aperto solo due settimane, e 1.400 domande di partecipazione per appena 439 posti. A Roma molti sognano di fare l’autista di bus. E questo è una certezza, considerata l’alta adesione all’ultimo concorso bandito dall’Atac. Ci sono donne, moltissime, ben 150, tutte con un’età sotto i 35 anni, ci sono laureati e ci sono perfino stranieri, come un aspirante conducente tedesco e un altro irlandese.

Mestiere tutt’altro che snobbato seppur rischioso, quello dell’autista, se si richiamano ad esempio le aggressioni che pure nel corso degli anni la stessa municipalizzata del trasporto pubblico locale ha contato a danno dei propri dipendenti. Ma probabilmente prevarrà la necessità di trovare un impiego che diventi poi stabile in una Capitale dove il precariato morde (sono di ieri i dati della Cgil Lazio sul decremento di 7 punti percentuali, fra il 2014 e il 2023, dei nuovi contratti a tempo indeterminato). E forse pure quella suggestione di poter godere di Roma in ogni suo angolo a ricordare quel Paterson, protagonista di un celebre film, che dal suo posto di guida ammirava non solo il New Jersey ma anche i vizi e le virtù dei tanti passeggeri che salivano sulla sua vettura. Quale che sia la vera ragione, il dato reale è uno solo: a metà aprile l’Atac ha bandito un concorso per la ricerca di personale da impiegare sui propri mezzi anche in vista del Giubileo quando, con l’arrivo di 35 milioni di pellegrini (questa la stima), la Capitale diverrà il centro del mondo cristiano. Da qui in soli quindici giorni, l’azienda ha raccolto 1.400 domande. Centrando il “claim” del concorso: «Cerchiamo persone, non personale».

Bando assunzioni Atac 2024: oltre 400 nuovi conducenti in vista del Giubileo a Roma

Roma, ecco chi sono gli aspirati autisti Atac

Candidati dai profili più vari, ma tutti di certo dotati di quel requisito minimo, come appunto la patente per i bus. Ci sono tante donne, giovani, anche cittadini europei, diplomati e alcuni laureati. La maggior parte dei concorrenti, ovvero due terzi, proviene da Roma e provincia e un terzo da fuori. E il trend è molto lontano ad esempio da quanto avviene nel Nord Italia «dove le aziende di trasporto pubblico stanno erogando anche degli incentivi come i corsi di preparazione gratuiti per la guida degli aspiranti autisti o gli alloggi per i fuori sede per attrarre personale», spiega Roberto Ricci, segretario regionale responsabile del dipartimento Mobilità della Fit-Cisl del Lazio.

Come si diventa conducente di autobus

Proprio il comparto sindacale, come pure è accaduto nel passato, ha messo a disposizione degli aspiranti conducenti dei corsi (gratuiti) di formazione alle prove con due giornate dedicate, il 10 e il 13 maggio. Il concorso si divide in diverse fasi e alla prima seguirà quella psicoattitudinale. Motivo per cui per i candidati che supereranno il primo step, la Fit-Cisl mette in campo un ulteriore corso di formazione con uno psicologo del lavoro: l’obiettivo sarà il superamento del colloquio che verterà su capacità relazionali, autocontrollo, gestione dello stress, orientamento al cliente. Con quest’ultima “call” l’Atac avrà assunto, nel biennio 2023-2024, oltre mille, tra donne e uomini, per accompagnare il rilancio del servizio di trasporto pubblico di Roma. Da cronoprogramma le prove dovrebbero concludersi al più tardi entro il mese di giugno per avere gli autisti e le autiste pronte a salire a bordo delle vetture già nel corso della prossima estate.