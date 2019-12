Luca Sacchi, il gip: «Inverosimili dichiarazioni di Anastasia». Arrestato il padre di De Propris

Le dichiarazioni di Anastasia, la fidanzata di Luca Sacchi, sono «Lacunose, inverosimili e in più punti scarsamente plausibili». Lo sostiene il gip nel provvedimento con cui ha respinto una istanza di revoca della misura dell'obbligo di firma presentata dal difensore al termine dell'interrogatorio svolto il 4 dicembre scorso. Per il giudice Costantino De Robbio le dichiarazione di Anastasia «appaiono del tutto inidonee a scalfire il quadro indiziario» e arrivano da un soggetto «interessato e non obbligato a rispondere dicendo la verità».

Intanto l'accusa di detenzione di armi, nello specifico della pistola utilizzata da Valerio Del Grosso per uccidere Luca Sacchi lo scorso 23 ottobre è stata contestata ad Armando De Propris, padre di Marcello, uno dei tre ragazzi finiti in carcere per l’omicidio del personal trainer avvenuto nel quartiere Appio Latino. De Propris era già in carcere: quando i carabinieri si sono presentati per arrestare suo figlio e per notificare pure a lui un avviso di garanzia - la procura aveva già chiesto l’arresto, ma il gip non lo aveva ancora autorizzato - hanno trovato nell’appartamento alcune dosi di marijuana.

«Luca Sacchi coinvolto da Anastasia nello scambio di droga». Del Grosso in isolamento legge i Vangeli e prega

Omicidio Sacchi, l’amico di Luca: «Da Anastasia ruolo decisivo»

Secondo la pm Nadia Plastina, lo scorso ottobre i pusher di San Basilio, Valerio Del Grosso e Paolo Pirino avrebbero intavolato una trattativa con il gruppo di Sacchi, del quale facevano parte Giovanni Princi - in carcere di detenzione di stupefacenti - e la fidanzata della vittima, Anastasia Kylemnyk, che ora ha l’obbligo di firma e che nascondeva nel suo zainetto 70mila euro per comprare 15 chili di erba. Dopo avere saputo dei soldi, Del Grosso avrebbe deciso di rubare lo zaino senza consegnare lo stupefacente. E avrebbe chiamato il suo fornitore, Marcello De Propris, che gli avrebbe prestato la pistola del padre. Davanti al pub John Cabot, all’Appio Latino, Pirino ha aggredito Anastasia con una mazza da baseball e Del Grosso ha sparato a Sacchi. Poi ha preso lo zaino ed è fuggito. Dei soldi non c’è ancora traccia.

Ultimo aggiornamento: 12:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA