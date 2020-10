Il cinema va in palestra, nel segno della legalità. Lunedì prossimo, infatti, in un luogo simbolo della città, la Palestra della legalità, sorta nel 2019 nei locali confiscati a Mauro Balini, ras del porto turistico, per la prima volta, i ragazzi del Cinema America, trasferiranno i loro proiettori all'interno della struttura di via dell'Idroscalo. Una sorta di spin off delle tre arene estive da Trastevere alla Cervelletta fino al porto di Ostia che sarà, in linea con la filosofia delle iniziative, sempre ad ingresso gratuito. Nata d'intesa con la Regione e il tribunale di Roma, nell'ambito del programma Talento e Tenacia, promosso dall'Asilo Savoia, la palestra della legalità, che sorge a Ostia Nuova, a pochi metri dalle case dei Di Silvio e degli Spada, conta su circa 1500 abbonati, di cui ben il 25% a titolo completamente gratuito. Oltre trenta i corsi attivi, alcuni seguiti dai ragazzi del Montespaccato calcio, altri - grazie ad un accordo con il Centro sportivo dei carabinieri, diretto dal colonnello Gianni Cuneo - coordinati da istruttori e atleti di spicco dell'Arma (da Matteo Marconcini a Daigoro Timoncini).

Ora il cinema, dal 5 ottobre. Ogni spettacolo cinematografico, a ingresso gratuito e su prenotazione (info@piccoloamerica.it), inizierà alle 19 in via dell'Idroscalo 103. A inaugurare la rassegna Il Piccolo Cinema alla Palestra della Legalità sul tema dello sport sarà la pellicola del 1999 di Oliver Stone Ogni maledetta domenica con protagonista Al Pacino e interpretata tra gli altri da Cameron Diaz. A seguire mercoledì 7 e giovedì 8 rispettivamente Tonya di Craig Gillespie, per cui Allison Janney ha vinto l'Oscar come miglior attrice non protagonista, e Il Campione di Leonardo D'Agostini, vincitore per questo titolo del Nastro d'Argento come miglior regista esordiente. La settimana successiva si proseguirà lunedì 12 con The Damned United, che racconta i 44 giorni da allenatore dell'ex calciatore Brian Clough al Leeds United. Mentre mercoledì 14 e giovedì 15 il pubblico romano e gli iscritti alla palestra potranno rivedere He Got Game di Spike Lee e Veloce come il vento di Matteo Rovere, vincitore di ben sei David di Donatello. «Siamo molto felici di incontrare nuovamente il territorio di Ostia, dichiara Federico Croce, direttore generale del Piccolo America - La Palestra della Legalità rappresenta un faro ed esempio per tutti coloro i quali si adoperano per rendere migliori le condizioni di vita nei territori. È un momento di enorme crisi e difficoltà sia per i cittadini che per tutti gli operatori che lavorano per garantire servizi in spazi pubblici: la nostra speranza con questa rassegna dedicata al tema dello sport è di dare un contributo sulle possibilità di incontro, scambio e condivisione».

«In una fase in cui il distanziamento legato alla diffusione del Covid-19 può impattare negativamente sui processi di inclusione sociale - ha dichiarato il direttore operativo del programma Talento & Tenacia Antonello Tanteri - la Palestra della legalità vuole ampliare in piena sicurezza gli spazi di socialità e incontro offerti gratuitamente a giovani e famiglie del quartiere. In questo senso la rassegna è anche l'occasione per ricordare che la palestra della legalità è molto di più di un semplice centro sportivo e rappresenta un punto di riferimento anche per le realtà associative del territorio».

