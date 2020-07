Al Porto Turistico di Roma si illumina il terzo grande schermo inaugurato a Ostia da Il Cinema in Piazza, iniziativa organizzata dal Piccolo America che accende i riflettori anche sul litorale romano, dopo aver dato il via alle arene di San Cosimato e Cervelletta. Un calendario ricco di proiezioni, incontri e rassegne (Agnès Varda, Checco Zalone, Aldo Giovanni e Giacomo, Classici Disney e Film d'Animazione), che durerà fino a domenica 23 agosto e che ha aperto la sua terza edizione sotto il cielo stellato di Ostia, con un grande omaggio a Marco Risi e un grande riconoscimento al territorio. Il regista ha introdotto i suoi film Mery per Sempre (1989) e Ragazzi Fuori (1990), presentati insieme a Claudio Amendola, Mauro Marchetti e Massimo Spano. Le pellicole protagoniste della serata, raccontano il disagio di una generazione messa a confronto con un territorio ostile e un'istituzione assente. I due titoli sono legati tra loro, in quanto Ragazzi Fuori ritorna sulla vita dei giovani personaggi conosciuti in Mery per Sempre.



«Ostia è un territorio complesso, come anche Tor Sapienza. Siamo tornati in questi quartieri dove siamo cresciuti e nati cercando di migliorare e declinare nelle dovute modalità l'esperienza avviata sei anni fa a San Cosimato», conclude Valerio Carocci, leader del Cinema America.



