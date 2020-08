Cinema America, il videomessaggio di Checco Zalone: «Fate i bravi con la mascherina»

«Ciao ragazzi vi mando un grande abbraccio dall'Umbria dove sto trascorrendo le mie vacanze. So che siete a Ostia e vedete il mio film sta sera. Che c... Mi auguro che vi distanziate... dal film proprio. Mi raccomando fate i bravi, con la mascherina!». Questo il videomessaggio inviato da Checco Zalone sulla pagina Facebook dei ragazzi del Cinema America che oggi a Ostia diffondono "Tolo Tolo" il film di Zalone.

Questa sera a Ostia al Porto Turistico di Roma, dalle 21.15 con ingresso gratuito, sarà proiettato "Tolo Tolo", film protagonista dell'ultimo appuntamento sul litorale romano de "Il Cinema in Piazza", iniziativa a cura dell'Associazione Piccolo America.

Le proiezioni de "Il Cinema in Piazza" proseguiranno a Trastevere, a Piazza San Cosimato, fino alla prossima domenica 30 agosto, anche in compagnia dei tanti attesi ospiti delle ultime serate, tra cui Carlo Verdone, che sarà presente con un omaggio ad Alberto Sordi e poi Paolo Virzì, Francesca Archibugi, Francesco Piccolo e Carlo Virzì, per la presentazione del film "The Leisure Seeker".

