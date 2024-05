Turista picchiato e rapinato in piazza Trilussa del Rolex da 30mila euro

Accerchiato, aggredito e rapinato del suo Rolex da 30.000 euro. Brutta avventura per un turista messicano di 29 anni che venerdì notte stava passeggiando sul lungotevere Raffaele Sanzio, nei pressi di piazza Trilussa a Trastevere. L'aggressione a scopo di rapina si è consumata poco prima delle 2:00 della notte fra il 3 e 4 maggio. Sul posto, dopo aver ricevuto la segnalazione, è intervenuta la polizia. Da una prima ricostruzione, il 29enne è stato avvicinato da due italiani che, dopo averlo aggredito, gli hanno strappato il prezioso orologio che portava al polso per poi scappare.

Il turista è stato medicato in ospedale in codice verde. La vittima ha raccontato ai poliziotti intervenuti di essere stato avvicinato e accerchiato da due uomini italiani, che poi aggredendolo lo hanno rapinato del prezioso orologio. I due ladri sono poi scappati. Le indagini sono in corso.