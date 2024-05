Sabato 4 Maggio 2024, 07:28

Risultati molto positivi per ristoranti e pubblici esercizi del centro storico, ma sotto le aspettative sul litorale, anche a causa del meteo incerto, con alberghi quasi pieni ovunque. Il lunghissimo ponte di primavera - dal 25 aprile al 1° maggio, con coda fino a questo fine settimana - si chiude con un bilancio largamente positivo, rispetto agli anni passati, anche se le (alte) aspettative riposte non sono state confermate appieno. «In centro abbiamo registrato una crescita media del volume d’affari di oltre il 4 per cento - sottolinea Claudio Pica, presidente di Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio - Che compensa il calo subito dalla ristorazione del litorale». Nel complesso, secondo i dati dell’associazione di categoria, si chiude con un incasso di 68 milioni: un totale più basso rispetto ai 72 milioni preventivati.

IL TURISMO

Riscontri assolutamente positivi, invece, sul fronte dei visitatori arrivati nella Città eterna in questi giorni. «Per quanto riguarda le strutture alberghiere, l’afflusso raggiunto a Roma e in provincia è stato pari all’89 per cento sul totale - spiega Pica - Una percentuale che conferma il dato espresso dalla Confesercenti nazionale». In particolare, secondo il presidente di Federalberghi Roma, Giuseppe Roscioli, «le presenze nella Capitale registrano un incremento del 4,5 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente: si tratta soprattutto di turisti stranieri, provenienti per la maggior parte da Stati Uniti, Europa, e Sud America». Tanti anche i romani che hanno scelto di andare fuori città: circa un milione si è mosso dalla Capitale, anche solo per una gita di un giorno. Chi è stato fuori per meno di 24 ore si è diretto verso il litorale, ai Castelli e le aree più prossime alla città. Riaperte anche tante seconde case al mare: Ostia, Anzio, Torvaianica, Cerveteri, Ladispoli, Fregene, ma anche Sabaudia, San Felice Circeo, Sperlonga.