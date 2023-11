Cade un albero per il forte vento a Roma: morta una donna sulla Gianicolense

Una donna è morta questa mattina colpita da un albero caduto per il forte vento. Il fatto è avvenuto in via di Donna Olimpia, nel quartiere Gianicolense.

I soccorsi del 118, intervenuti sul posto, hanno cercato di rianimarla. Ma tutti i tentativi non hanno raggiunto l'obiettivo sperato. Sulla strada gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, i vigili del fuoco, i volontari della protezione civile Giannino Caria.

Anche l'assessore all'Ambiente del Campidoglio, Sabrina Alfonsi, si sta recando sul posto.

Roma, i rami potati restano in strada: i depositi comunali sono pieni

Bomba d'acqua su Roma, cade un albero: sospeso il tram 8. Tromba d'aria a Fregene, mareggiata e danni sul litorale