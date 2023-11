Cade albero, donna morta a Roma. Ira residenti: «Le potature a Monteverde sono un miraggio»

Ira dei residenti a Monteverde dopo la morte di una donna uccisa dalla caduta di un albero in strada. La rabbia della gente del posto si concentra sulle manutenzioni del verde «più volte chieste e mai avvenute». «Proprio questa mattina, quando mia figlia è uscita di casa per andare al lavoro, le ho raccomandato di stare attenta agli alberi per il vento forte. Perché qui è così, le potature sono un miraggio e noi tremiamo anche a camminare sul marciapiede». Lo racconta all'Adnkronos Carla, una residente in via di Donna Olimpia.

Vento forte a Roma, albero cade su mezzo Ama - Video

Cade albero, Gualtieri sul posto

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri si è recato in via di Donna Olimpia, dove questa mattina la caduta di un albero ha causato la morte di una donna. Su via di Donna Olimpia, fanno ancora sapere dal Campidoglio, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, carabinieri, polizia e vigili del fuoco.Sul posto anche l'assessora all'Ambiente Sabrina Alfonsi. In via cautelativa è stato interdetto il transito pedonale per circa 150 metri su entrambi i lati della carreggiata. In corso una verifica sugli altri alberi presenti sulla strada. A Roma da ieri la Protezione Civile aveva lanciato l'allerta gialla per forte vento che sta provocando la caduta di rami in diverse zone della città dove sono in corso interventi di ripristino della sicurezza. In campo su tutto il territorio, la Protezione Civile capitolina ha diffuso consigli sui corretti comportamenti di autoprotezione da adottare per prevenire i rischi associati al forte vento. Per il forte vento sono stati anche potenziati i servizi di spazzamento e pulizia in tutta la città. (ANSA).