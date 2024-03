Truffa della benedizione di Pasqua: «Sono stata ingannata, ho donato 100 euro a un finto prete»

Dona 100 euro al prete per la benedizione pasquale della casa, ma ha dato i soldi a una persona che in realtà non ricopriva l’incarico che diceva. Una truffa quella accaduta a Monteverde vecchio, quartiere centrale di Roma. Ad accorgersene una signora, ma solo quando il prelato della parrocchia di zona si è presentato. A quel punto ha capito che la donazione era stata effettuata a un malfattore.

Cosa è successo

«Salve, sono il prete per la benedizione di Pasqua», quando Maria (ndf) sente il citofono non esita a rispondere. È una signora anziana e, come indicato nel cartello affisso al portone del suo palazzo, la visita deve avvenire proprio quel giorno.

Controlla attraverso la telecamera del citofono e vede un signore con il saio. In chiesa non va molto spesso, anzi. Però i suoi genitori hanno fatto sempre benedire casa sin da quando è piccola.

Il cartello

«È una tradizione. Anche se a me non interessa molto, la porto avanti». Vive sola a casa. «Non avevo controllato quando doveva venire il prete, ma sono che questa è la settimana di Pasqua». Chi agisce criminosamente, invece, ne è ben a conoscenza. Tanto che si presenta lo stesso giorno segnato nel cartello, ma solo qualche ora prima.

Uova di Pasqua e colombe scadute o illegali, maxi sequestro di 2 tonnellate. «Industriali ma vendute come artigianali»

L'inganno

«Mi è andata bene, poteva anche rubarmi in casa», racconta Maria. Alla fine il “finto” prete si è messo in tasca dalla signora 100 euro. Non poco, anche perché non tutti donano la stessa cifra. Ma se è riuscito a ingannare altre persone il bottino allora sì che è cospicuo.