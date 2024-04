Concertone Primo Maggio: scaletta, cantanti, presentatori, orari e dove vederlo. Tutte le info sull'evento al Circo Massimo

Manca sempre meno al Concertone del Primo Maggio a Roma, che quest'anno avrà tantissime novità. Per la prima volta infatti, il consueto evento della Capitale, che celebra la Giornata della Festa del Lavoro, si terrà al Circo Massimo e non in Piazza San Giovanni come avvenuto negli scorsi anni. Lo slogan della manifestazione è “Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale”, mentre il concept è “Ascoltiamo il futuro”. Vediamo chi sono i presentatori, gli artisti che si esibiranno e come assistere al Concertone in televisione e dal vivo.