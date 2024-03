«Mami ci sono due che mi stanno seguendo, ma non so chi sono, sto sulla via del cinese vicino casa, aiuto mami». L’ultimo messaggio lo ha inviato alla madre poco dopo l’uscita da scuola poi il telefono per diverse ore ha squillato a vuoto. Si è temuto il peggio perché Michele (lo chiameremo così) era scomparso nel nulla. Un ragazzo romano come tanti, nessun segno particolare né storie di degrado o criminalità alle spalle. La sua famiglia è una famiglia come molte ne esistono: due genitori che lavorano, una sorella che va anche lei a scuola. Eppure Michele, nel primo pomeriggio del 27 febbraio, è stato rapito da almeno due uomini che lo hanno caricato in un’auto, sedato e abbandonato poi nella cantina di un complesso residenziale del Trullo, a quasi quattro chilometri di distanza dal posto in cui era stato visto per l’ultima volta.