Vento forte a Roma, cade un albero e colpisce una donna a Monteverde: è morta. Raffiche fino a 70 km/h, ferita un'altra donna. Tronco colpisce mezzo Ama

Mattina di vento forte nella Capitale: disagi e paura. Un albero è caduto in zona Monteverde colpendo una donna di 80 anni circa, che è morta in via di Donna Olimpia. Le previsioni danno vento molto forte fino a questa sera. Raffiche fino a 70 km/h.

