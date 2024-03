Roma: Epatiti B e C, allo Spallanzani screening gratuito per la comunità romena. Tutte le informazioni

Una malattia causata dall’agente virale Hcv che può rimanere silente per diverso tempo nel nostro organismo compromettendo negli anni la funzionalità del fegato. Spesso i sintomi (come debolezza e stanchezza ) sono assenti con la conseguenza della progressione della malattia anche in forma molta grave. Per individuarla è sufficiente un esame del sangue effettuato in forma gratuita e con libero accesso. All’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma è attivo un servizio di screening per le Epatiti B e C destinato alla comunità romena residente nel Lazio.

La campagna gratuita “Abbiamo fegato!” è nata in collaborazione con l’Ambasciata di Romania in Italia con l’obiettivo di migliorare l’accesso alle cure oltre a rintracciare i virus (Hbv e Hcv) e facilitare l’inizio delle terapie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli esami saranno effettuati in forma anonima e gratuita il giovedì e il sabato mattina dalle 8 alle 12.30. L’accesso presso l'Apc Epatologia dell'Istituto (in via Portuense, 292) è diretto e senza bisogno di appuntamento mentre i risultati dei test rapidi saranno disponibili in 20 minuti. In caso di esito positivo verrà prenotata, attraverso un percorso dedicato e in collaborazione con la dott.ssa Mariana Badescu, una visita specialistica presso l’Apc Epatologia per confermare la diagnosi e completare gli accertamenti necessari per intraprendere le cure adeguate.