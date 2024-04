Sciame d’api all’ingresso di una villa vicino Roma interrompe una festa di compleanno. L’esperto: «Mai avvicinarsi»

Tutto era pronto per festeggiare il compleanno di una ragazza di quattordici anni, insieme ai compagni di scuola, ma le celebrazioni sono state “bloccate” (seppur temporaneamente) da circa 12mila api che giacevano sul sottosuolo a pochi metri dall’ingresso di una villetta, a Montelarco, centro residenziale di Rignano Flaminio. «Una sciamatura primaria - ha spiegato a “Il Messaggero” l’etologo Andrea Lunerti - una circostanza che si verifica quando la vecchia Regina abbandona l’alveare e le api, di conseguenza, la seguono e finiscono - come in questo caso - per posarsi a terra, tutte vive. Gli insetti - specifica l’esperto - sono stati tutti aspirati e condotti all’interno dell’arnie al Rifugio del Lupo».

Cosa è successo

La scoperta si è verificata ieri mattina quando la mamma della festeggiata si è resa conto che fuori dal cancello della loro abitazione un grande alveare avrebbe “accolto” i numerosi invitati al compleanno con elevati rischi per la loro incolumità.

Gli imenotteri provenivano da uno sportello dell’utenza idrica non molto distante dall’abitazione. L’amministratore, subito allertato, ha annunciato ulteriori interventi per ripristinare il contatore, da tempo in totale stato di abbandono. «La donna era molto preoccupata - ha confidato Lunerti - perché nel giro di qualche ora sarebbero arrivati gli amichetti della figlia pronti a divertirsi e giocare. Una ventina di ragazzini avrebbero potuto calpestare accidentalmente quello sciame. In questi casi - consiglia l’etologo - bisogna mantenere un atteggiamento rispettoso nei confronti delle api: non avviciniamoci e attenzione a non colpirle. Le api rilasciano un feromone che dà l’allarme al resto della colonia con il pericolo di subire una vera e propria aggressione».