Meteo, arriva la neve: irruzione di aria artica sull'Italia e crollo delle temperature. Allerta vento nel Lazio

Meteo, arriva la neve: irruzione di aria artica sull'Italia e crollo delle temperature. Un grosso vortice di matrice polare sta avvolgendo tutto il nord orientale dell'Europa e si sta per abbattere sull'Italia. Il peggioramento delle condizioni meteorologiche partirà dalle regioni meridionali, portando con sé forti temporali, freddo intenso e nevicate fino a quote collinari sull'Appennino. Come riporta il sito 3bmeteo, fenomeni di maltempo interesseranno anche le Alpi e la Romagna assieme a gran parte delle regioni centrali tirreniche ed alla Sardegna. In molte regioni, tra le quali il Lazio e la Toscana, è stata diramata l'allerta meteo per il maltempo.