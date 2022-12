Roma, albero crolla sulla Colombo: nessun ferito e traffico in tilt. «Un miracolo che non ci siano feriti»

Un grosso pino è crollato questa mattina in mezzo alla via Cristoforo Colombo, all'Eur: fortunamente in quel momento non passavano auto né moto, così nessuno è rimasto ferito. Il traffico è stato deviato, dopo l'intervento della Polizia di Roma Capitale, in attesa che l'albero venga rimosso: sul posto anche l'Esercito.

Molti i curiosi che sono rimasta a guardare e a scattare foto. Tanta la paura per chi era in zona. «Ci poteva scappare il morto, non si rendono conto di cosa è successo?», dice la signora Gianna, a spasso con il suo cane. «La manutenzione degli alberi è importante, spero che lo capiscano», dice ancora. Il tronco è crollato, molto probabilmente per il maltempo che si è abbattuto sulla Capitale in queste ore. Le forti folate di vento hanno divelto le radici.