Maltempo Roma, quando e dove piove: rischio bomba d'acqua. Le previsioni meteo di oggi e dei prossimi giorni

Rischio maltempo a Roma. Secondo le previsioni potrebbe arrivare nella giornata di lunedi 20 maggio un vera e propria bomba d'acqua. Dopo settimane caraterizzate da sole e clima quasi estivo, potrebbe arrivare un aquazzone che potrebbe portare ad un calo delle temperature. Vediamo insieme le previsioni dei prossimi giorni del meteo.it.

Roma, tempesta di sabbia dal Sahara: quando sarà il picco? Allarme per la presenza di Pm10 nell'aria

Lunedi 20 maggio

La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso e avremo nubi sparse di passaggio al mattino e al pomeriggio, assenza di nubi alla sera. Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 27°C, la minima di 15°C alle ore 6. In una giornata caratterizzata prevalentemente da cielo sereno, nel pomeriggio potrebbe essere in arrivo una forte ondata di maltempo che partirà dalle 16 con pioggie copiose e dureranno, anche se con meno intensità, per il resto della giornata.

Martedi 21 maggio

Giornata prevalentemente piovosa con possibili schiarite, temperatura minima di 16°C e massima di 23°C.

Mercoledi 22 maggio

La giornata di mercoledi 22 maggio sarà caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso. Durante la giornata si registrerà una temperatura massima di 23°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 6 sarà di 13°C. I venti saranno sia al mattino che al pomeriggio moderati provenienti da Sud-Ovest con intensità tra 21km/h e 26km/h, alla sera deboli da Sud con intensità tra 9km/h e 14km/h.