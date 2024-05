Sabato 1 Giugno 2024, 00:48

Avevano chiesto di cancellare praticamente tutto: delibera del consiglio comunale di pubblico interesse e determinazioni dirigenziali a partire da quella che chiudeva la conferenza di servizi preliminare. Il Tribunale amministrativo regionale, invece, ha respinto i ricorsi dei Comitati No Stadio della Roma a Pietralata. I Comitati No Stadio avevano presentato il ricorso al Tar a marzo del 2023 chiedendo in primo luogo la sospensione cautelare di tutti gli atti impugnati e, poi, il loro annullamento. Un mese dopo, il 13 aprile 2023, il Tar aveva rigettato la richiesta di sospendere l’efficacia degli atti. Ieri, invece, è entrato nel merito con una sentenza destinata a fare la storia di questo progetto.

GLI ATTI

In dodici pagine i giudici amministrativi evidenziano fondamentalmente due cose. La prima è l’interesse dei Comitati a ricorrere ai giudici. La seconda, invece, riguarda il momento scelto per presentare il ricorso. E, in entrambi questi aspetti, il Tar dà torto ai Comitati No Stadio, difesi dall’avvocato Luca Zerella che ha presentato il ricorso, e ragione al Campidoglio, difeso da Andrea Magnanelli, e alla Roma, difesa dal professor Alessandro Botto.

I PASSAGGI

Come detto, il primo passaggio riguarda il diritto del Comitato a ricorrere al Tar. Per i giudici, questo diritto non esiste per due motivi. Il primo è perché «i ricorrenti, anche a fronte della contestazione ad opera della difesa (cioè Comune e As Roma), non hanno fornito prova alcuna del titolo di proprietà asseritamente vantato sugli immobili siti in Roma, via della Ruta». In pratica, secondo i giudici, i residenti che animano il Comitato No Stadio non hanno prodotto atti in grado di provare la proprietà degli immobili e questo, sempre secondo il Tar, esclude che esista una legittimazione a ricorrere al Tribunale. Ma, su questo aspetto, la sentenza va oltre perché impone che i ricorrenti debbano provare in tribunale, oltre che il possesso del titolo di proprietà degli immobili, anche quale danno effettivo rischierebbero di subire in questo caso specifico dalla costruzione dello Stadio. Insomma, per semplificare, non basta lamentarsi della vicinanza dello Stadio (o di un’altra opera) per evidenziare un danno ma va anche espressamente provato quale sia questo danno.

Infine, c’è il secondo motivo: il momento scelto per presentare il ricorso. Trattandosi di una fase preliminare del progetto, tutti gli atti amministrativi che il Comune ha prodotto sono ovviamente preliminari. E, quindi, soggetti a variazioni e, in sostanza, non impugnabili. Si legge nel testo, infatti, che «spetterà al progetto definitivo, ancora da presentare a cura di As Roma quale soggetto promotore, la compiuta perimetrazione dell’area interessata dal progetto». Inoltre, «le unità immobiliari di via Ruta (asseritamente di proprietà dei ricorrenti) si collocano ai margini ovest dell’area di intervento (non interferendo quindi con la futura realizzazione dello stadio), ossia nell’area accessoria destinata alla realizzazione (se del caso) delle opere funzionali (es. Parco dello Stadio)».

Da As Roma - impegnata nel volo di rientro dopo l’amichevole contro il Milan disputata ieri a Perth, in Australia, per celebrare il ricordo di Agostino Di Bartolomei - non arrivano reazioni ufficiali ma nei corridoi di Trigoria la soddisfazione è palpabile.

IL COMMENTO

Sulla sentenza è intervenuto il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri: «Eravamo fiduciosi che il procedimento per lo stadio della Roma è assolutamente solido dal punto di vista amministrativo quindi ci aspettavamo questo risultato positivo e si va avanti».

Al contrario, i Comitati No Stadio hanno rilasciato una nota in cui sottolineano come «la sentenza, basata sulla mancata presentazione di un documento facilmente superabile e dimostrabile in qualsiasi altro grado di giudizio, non ha ancora sciolto i numerosi dubbi sulla correttezza della procedura adottata, che – come pure considerato nella sentenza – saranno oggetto di attenta valutazione nel momento in cui la AS Roma dovesse depositare il progetto definitivo. Restano pertanto indissolubili le nostre contestazioni sulla procedura sin qui adottata, motivazioni sulle quali ad oggi non vi è stata alcuna espressione, che saranno nuovamente oggetto di ricorso nelle eventuali prossime fasi dell’iter che l’As Roma Srl ed il Comune di Roma intenderanno adottare».

IL FUTURO

Difficile ipotizzare un ricorso dei Comitati al Consiglio di Stato per appellare la sentenza del Tar. I tempi per la notifica della sentenza che si sommano al mese di sospensione estiva dell’attività giudiziaria più quelli dei giudici del Consiglio di Stato per fissare le udienze potrebbero alla discussione dell’eventuale ricorso in appello non prima della seconda metà del 2025. Data entro la quale è plausibile prevedere che As Roma avrà già depositato il progetto definitivo e che anche la Conferenza di servizi decisoria si sia svolta. In questo caso, l’approvazione (eventuale) del progetto finale fosse renderebbe superato il ricorso presentato sul preliminare.