Sabato 1 Giugno 2024, 00:47

Grande accelerazione per la costruzione della linea C della metropolitana di Roma: l’Autorità nazionale anticorruzione, l’Anac, autorizza il Commissario straordinario per la Metro C, l’architetto Maria Lucia Conti, ad affidare la costruzione della tratta Clodio-Farnesina, la cosiddetta T1, al Consorzio Metro C, quello che sta realizzando la linea verde della metro. La decisione è contenuta in una lunga e articolata delibera pubblicata sul sito dell’Anac con la quale l’Authority ha risposto a un quesito specifico che le era stato sottoposto da Roma Metropolitane, la società che sta progettando la terza linea, e «supportato» dal Commissario Conti.

LA STORIA

Il nodo che l’Anac ha sciolto è giuridico ed economico. In sintesi, bisognava capire se fosse obbligatorio bandire un nuovo appalto per realizzare la tratta da Clodio a Farnesina oppure se si poteva estendere quello attuale. La differenza per i cittadini è enorme: un nuovo appalto avrebbe significato una grande dilatazione dei tempi, il rischio di ricorsi e tanti soldi in più da investire. Perché, di fatto, ci saremmo ritrovati con la possibilità di avere una coppia di talpe che scavavano la galleria da Clodio a Venezia appartenenti al Consorzio Metro C e un’altra coppia di talpe che scavava da Clodio a Farnesina appartenente a qualche altro consorzio. Due coppie di talpe, costi raddoppiati. Il problema da risolvere - l’estensione dell’attuale appalto alla nuova tratta - affonda le sue radici nella storia della terza linea. Quando venne decisa la costruzione della C, questa venne divisa in tratte, da 1 a 7. Come scrive Anac: «Trattandosi di opera di preminente interesse nazionale, inclusa nel novero delle grandi infrastrutture strategiche» la realizzazione ricadeva nella vecchia Legge Obiettivo che «consentiva di espletare la gara per l'affidamento di un'opera infrastrutturale per il suo intero oggetto contrattuale, ancorché non munito di tutti i relativi finanziamenti, al fine di permetterne una progressiva attuazione nel tempo, in relazione all'acquisizione della disponibilità delle risorse economiche corrispondenti a ciascuna parte dell’opera».

Quando, nel 2022, il sindaco Gualtieri e l’assessore Patanè hanno ottenuto dal Governo Meloni 2,2 miliardi «a valere su fondi statali» per coprire il costo del completamento della progettazione definitiva, di quella esecutiva e della realizzazione della tratta T2 da Venezia a Clodio e per pagare la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione della T1, Clodio-Farnesina, si sono verificate le condizioni previste nel contratto. Però, non basta. Perché le norme vigenti quando il contratto era stato sottoscritto, prevedevano «la possibilità della ripetizione dell'affidamento dei servizi analoghi, entro il limite di tre anni dalla stipula del primo contratto». Insomma, questa opzione avrebbe dovuto essere adottata entro 3 anni dalla sottoscrizione del contratto. I tre anni sono passati ed ecco, quindi, la necessità del via libera richiesto all’Anac. Anac che, quindi, scrive che «le motivazioni tecniche ampiamente illustrate nell’istanza (presentata da Roma Metropolitane e dal Commissario Conti), potrebbero indurre il Commissario a valutare la sussistenza dei presupposti per avvalersi delle proprie prerogative ed operare in deroga alle sole prescrizioni contenute nella legge nazionale al tempo vigente, concernenti la limitazione temporale della facoltà di aggiudicare mediante procedura negoziata lavori analoghi (Tratta T1). A tal riguardo, pare utile sottolineare come la procedura di aggiudicazione in esame sia stata caratterizzata da una circostanza del tutto peculiare, ossia quella di essere stata avviata in un momento nel quale l'evoluzione normativa che, a livello comunitario, aveva già interessato l'attività oggetto di gara, non aveva ancora trovato attuazione nell'ordinamento nazionale». Per questo, conclude l’Autorità «è rimessa al Commissario Straordinario - nominato "...allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori" - la valutazione in ordine all'opportunità di avvalersi dei propri poteri straordinari al fine di operare in deroga alle sole prescrizioni contenute nella legge nazionale». Dopo questo parere, Roma Metropolitane dovrà indicare al Campidoglio la possibilità di sfruttare questa delibera di Anac e il Comune chiedere al Commissario di avvalersi di questa possibilità per accelerare il completamento dei lavori.