Il maltempo in Italia anche in questa ultima settimana di maggio non sembra dare tregua. Le regioni settentrionali tra cui Lombardia e Veneto sono state le più colpite. Secondo il meteorologo Gussoni avremo in questo weekend leggere ondate di maltempo al Nord ma da mercoledi in tutta Italia grazie ad un'ondata di aria calda proveniente dall'Africa potrebbere arrivare l'estate. Ecco le previsioni meteo.

Maltempo, allerta arancione e gialla al Nord. Weekend 2 giugno, instabilità anche al Sud