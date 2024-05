Ciclone Remal, uno scudo naturale ha limitato i danni in Bangladesh e India

Nel Bengala Occidentale, il ciclone Remal ha distrutto i tetti di centinaia di case e sradicato migliaia di alberi di mangrovie e pali dell'elettricità, secondo il capo ministro Bankim Chandra Hazra. Le ondate di tempesta hanno superato molte dighe ma gli esperti hanno sottolineato come le mangrovie delle Sundarbans abbiano mitigato l'impatto del ciclone, agendo come uno scudo naturale. Sebbene il cambiamento climatico aumenti la frequenza delle tempeste, migliori previsioni e piani di evacuazione hanno ridotto le vittime. Il ciclone Bhola del 1970 causò mezzo milione di morti, mentre il ciclone Mocha del maggio 2023 è stato il più potente in Bangladesh dal ciclone Sidr del 2007, che uccise oltre 3.000 persone e causò danni enormi.