Aria polare a fine maggio, le previsioni meteo nel week end

Fine maggio caratterizzato da instabilità meteorologica con l'arrivo di un fronte di aria polare. Previsti temporali sul versante adriatico e al nord, mentre al sud e in Sardegna si prevedono condizioni di tempo stabile e soleggiato con temperature fino a 27-30°C. Giovedì 30 e venerdì 31 l'aria polare investirà il nord con temporali intensi, nubifragi, grandinate e possibile neve sopra i 1.500-1.800 metri sulle Alpi. Nel dettaglio,instabilità al nord e al centro, mentre al sud temporali lungo i rilievi.prevista perturbazione in discesa dal Mare del Nord al nord, con piogge sparse al centro e soleggiato al sud.si intensificheranno i temporali al nord e al centro, mentre al sud si prevede tempo soleggiato e più caldo. Weekend più stabile, con temporali diffusigiugno.