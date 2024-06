Sabato 1 Giugno 2024, 06:22

Treni fermi a Termini causa borseggiatori. Ormai succede sempre più spesso, quasi quotidianamente a detta degli habitué della metropolitana “A” di Roma. Ed ecco che ieri pomeriggio intorno alle 15,40 il convoglio diretto al capolinea di Battistini e di passaggio alla stazione centrale è rimasto fermo per circa dieci minuti per permettere ai vigilantes interni di bloccare l’ennesimo gruppo di borseggiatrici. Racconta un testimone, Domenico: «In tre giorni mi è capitato due volte - spiega - ma ero di nuovo sul treno quando ci siamo fermati. Mentre dall’altoparlante in automatico veniva replicato il messaggio pre-registrato “Attenzioni ai borseggiatori”, un primo blocco di agenti si è fermato in banchina per bloccare alcuni rom, un altro è salito a bordo probabilmente per cercare il resto del grippo».

LE RISSE

Il treno è ripartito dopo dieci minuti, lasciando nel frattempo fermi in coda anche gli altri convogli in viaggio sulla stessa tratta. A bordo sono rimasti alcuni dei vigilantes che hanno continuato nei controlli. Non basta. I pendolari che utilizzano quotidianamente la linea raccontano di episodi di esasperazione e rivolta sempre più frequenti dei passeggeri nei confronti dei “manolesta” che vengono sorpresi all’opera. Sempre Domenico aggiunge: «Più di una volta si sono sfiorate autentiche risse, così non si può andare avanti».

Eppure i controlli anti-borseggiatori sono stati ulteriormente intensificati dalle forze dell’ordine. La più recente è una massiccia operazione condotta dai carabinieri che hanno arrestato ben 18 persone, di cui 11 donne, tutte gravemente indiziate per furto aggravato. In particolare, tra gli arrestati figura una giovane donna bulgara che è stata colta in flagranza mentre tentava di derubare una turista con la tecnica del “taglio della fodera”, ossia utilizzando delle piccole forbici sequestrate durante l’arresto. Alla fermata “Repubblica”, i militari di piazza Dante hanno arrestato due stranieri colti in flagranza di borseggio, mentre alla fermata Ottaviano i colleghi di San Pietro hanno bloccato un cittadino romeno che tentava di rubare il portafogli a un turista taiwanese.