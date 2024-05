Come sarà l'estate 2024? Non è come ce l'aspettavamo. Cosa accadrà fino a luglio

Mercoledì 29 Maggio 2024, 11:11

Le previsioni meteo per l'estate 2024 ci riservano alcune sorprese rispetto agli anni passati. Secondo il colonnello Mario Giuliacci, rinomato meteorologo, quest'anno l'estate italiana inizierà in modo meno intenso rispetto alle precedenti. Una serie di fattori meteorologici specifici contribuiranno a un avvio più fresco della stagione calda. Il ritardo dell'Anticiclone Africano Uno dei principali motivi dietro questa previsione è il ritardo dell'Anticiclone Africano. Negli ultimi anni, questo fenomeno atmosferico ha portato ondate di caldo già a partire da maggio. Tuttavia, nel 2024, l'Anticiclone tarderà ad arrivare, prevedibilmente tra il 5 e il 10 giugno. Questo ritardo è causato dall'avanzata ritardata dei monsoni africani, i quali spingono normalmente l'Anticiclone verso nord. Previsioni per Giugno Il mese di giugno vedrà dunque un clima più mite rispetto agli anni precedenti. Al Centro-Sud si prevedono temperature inferiori ai 35 gradi, senza le tipiche ondate di caldo intense. Al Nord, invece, le piogge saranno ancora frequenti, specialmente nel pomeriggio e nelle regioni alpine. Anche se ci saranno giornate di bel tempo, i temporali non mancheranno, soprattutto sulle Alpi. Questa situazione rappresenta un netto contrasto con le estati precedenti, quando le temperature elevate e le ondate di calore erano già presenti a giugno. Le condizioni meteorologiche attese per quest'anno offrono un po' di tregua dalle alte temperature, permettendo una transizione più graduale verso il pieno dell'estate. Luglio: l'inizio della vera estate Secondo Giuliacci, la vera estate inizierà solo a luglio, quando l'Anticiclone Africano entrerà "a gambe tese" sull'Italia. Questo comporterà un aumento significativo delle temperature, con valori che supereranno i 35 gradi. Le ondate di caldo diventeranno più frequenti e intense, prolungandosi fino alla fine di agosto. Photo credits: Shutterstock, by Korben MKdB



