Una nuova stazione meteo e una webcam suggestiva arrivano al Centro di Roma

Una innovativa stazione meteorologica “aperta” ai navigatori della rete è stata installata nel pieno Centro di Roma. E ha anche una webcam che permette di avere una vista unica al mondo. Si tratta della stazione che oggi è sulla sommità della storica Torre Calandrelli del Collegio Romano, uno dei più rilevanti osservatori meteo d'Italia, attivo già a fine Settecento.

L'iniziativa è stata possibile grazie a una convenzione tra l’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima (Isac) del Cnr, il Centro di Ricerca Agricoltura e Ambiente del Crea e l'associazione Meteo Lazio. Questo punto era ancora sprovvisto di un sensore di temperatura, visto che dal 1782 i dati vengono raccolti a metà altezza della Torre, su un balcone che è esposto a Nord.

Gli strumenti misureranno temperatura, precipitazioni, pressione, umidità e daranno continuità alle vecchie condizioni di misura della centralina della Torre, rispettando così gli standard adottati per gli ambienti urbani, che indicano l'installazione del termoigrometro sui tetti.

I dati sono fruibili in tempo reale all'indirizzo di Meteo Regione Lazio

E una webcam sulla sommità permette di vedere i monumenti storici della città come il Vittoriano e il Colosseo.

Una vista mozzafiato.

"Si tratta di un enorme traguardo in quanto per la prima volta nella storia saranno registrati i dati di temperatura dal punto più alto della torre Calandrelli. Grazie a questa convenzione inoltre, i dati sono accessibili pubblicamente h24 con l'affiancamento di una webcam in uno dei punti più affascinanti della Capitale", commenta Gabriele Serafini, fondatore di Meteo Lazio e componente di Ampro, l'associazione meteo professionisti.