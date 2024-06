Sabato 1 Giugno 2024, 18:08

Prima l'attacco epilettico, poi la corsa contro il tempo nel traffico di Roma, infine l'intervento dei carabinieri e l'arrivo all'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Grazie all'aiuto di una pattuglia delle forze dell'ordine, il piccolo Marzio è riuscito a raggiungere il pronto soccorso nonostante la lunga coda di auto in cui era bloccata la famiglia. Accorgendosi dell'urgenza, gli agenti hanno infatti scortato il bambino a sirene spiegate fino all'ospedale, dove è poi rimasto tre mesi in coma farmacologico.

L'intervento dei carabinieri

Un attacco epilettico. Poi la paura e la corsa verso l'ospedale. Lo scorso 30 dicembre 2023 il piccolo Marzio (6 anni) è stato protagonista di una storia terribile, conclusasi però con un lieto fine. Lieto fine arrivato grazie all'intervento di una pattuglia dei carabinieri. Mentre si trovavano bloccati nel traffico della capitale per raggiungere il Bambino Gesù, Marzio e il papà sono stati avvistati dalle forze dell'ordine, che dopo aver compreso la gravità della situazione hanno deciso di interventire scortando la famiglia fino all'ospedale.

Il ringraziamento dopo sei mesi

Oggi, a cinque mesi di distanza da quel brutto malore, il bambino e i genitori sono andati a fare visita ai carabinieri che li hanno aiutati, ringraziandoli e vedendo da vicino i mezzi e l'equipaggiamento dell'Arma. «Dopo il ricovero è stato dimesso, ora sta bene. Il vostro intervento gli ha salvato la vita», ha detto il padre di Marzio agli agenti, come riportato da Fanpage.



A ricordare l'episodio anche gli stessi carabinieri, che con un post su Facebook hanno augurato buona vita al piccolo Marzio. «Era riuscito a salvarsi grazie alla viabilità stradale svolta da una pattuglia dell'Arma, che gli aveva consentito di arrivare in tempo al pronto soccorso dell'ospedale Bambino Gesù. Poi la preoccupazione del ricovero, durato 3 mesi, e le dimissioni in buone condizioni di salute. Questa mattina, accompagnato dai genitori, il piccolo Marzio ha incontrato i Carabinieri della Stazione di Roma Alessandrina, che il 30 dicembre 2023 erano intervenuti in modo provvidenziale dopo aver notato un padre disperato che cercava di farsi strada nel traffico, con il bimbo privo di sensi all'interno dell'auto. Buona vita a questo nuovo amico dell'Arma».