Supermercati aperti 2 giugno a Roma: l'elenco completo (anche con i centri commerciali) e gli orari

Domenica 2 giugno si celebrerà la Festa della Repubblica. A Roma sono previsti diversi eventi ed iniziative a cominciare dalla tradizionale Parata lungo via dei Fori Imperiali, dalle 10, che vedrà coinvolte le massime cariche dello Stato. Un giorno di festa (e riposo) per coloro che prenderanno una pausa dal lavoro. Discorso diverso per i lavoratori dei centri commerciali, dei negozi lungo le vie dello shopping e dei supermercati.

Roma, cosa fare sabato 1 e domenica 2 giugno: dalla parata al Rino Gaetano Day, dai musei gratis alla sagra delle fragole

Supermercati aperti e orari

Domenica 2 giugno si potrà fare la spesa, tutto il giorno o parzialmente.

Aperture nei punti vendita Esselunga (con orario continuato, dalle 8 alle 20); Lidl con orario feriale. Aperto anche PamPanorama con orario fino alle 20.30. Conad, dalle 8.30 alle 20.30 e Carrefour dalle 7 alle 22. Per alcuni punti vendita come Coop e Conad si consiglia consultare la pagina facebook del supermercato per conoscere gli orari precisi di apertura e chiusura o di telefonare direttamente al punto vendita vicino casa.

Outlet e centri commerciali

Oltre ai supermercati e ai singoli punti vendita è prevista l’apertura di alcuni centri commerciali e spazi dedicati allo shopping. L’Outlet Valmontone seguirà il seguente orario: dalle 10 alle 20 e per l’area food dalle 10 alle 22. Apre anche Castel Romano (dalle 10 alle 20): il Parco Commerciale da Vinci di Fiumicino (dalle 10 alle 21) e sempre a Fiumicino The Wow Side (ex Centro commerciale Leonardo). Dalle 10 alle 21 per gli amanti dello shopping sarà possibile recarsi presso la Galleria Porta di Roma, dalle 10 alle 21.