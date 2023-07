Domenica 9 Luglio 2023, 08:35 - Ultimo aggiornamento: 08:38

Un bottino da 50.000 euro. Torna a colpire per le strade romane la "gang" che va a caccia di orologi preziosi. Questa volta ha agito nel cuore dei Parioli, a piazza Pitagora in pieno giorno. Qui si sono materializzati due individui, vestiti di nero, in sella ad uno scooter che hanno usato un trucco inedito per impossessarsi dell'orologio da polso portato dalla vittima, un imprenditore di 60 anni che era dentro alla sua auto. I due hanno superato la macchina e poi hanno fatto finta di chiudere inavvertitamente lo specchietto lato guida. Un movimento veloce, come se fosse casuale. L'uomo non ha sospettato nulla, ha sporto il braccio fuori per mettere a posto lo specchietto e qui è scattata la trappola. Questioni di pochi secondi e l'orologio è stato strappato dal braccio dell'imprenditore ed è finito nelle mani dei banditi. L'ennesima rapina di Rolex è avvenuta venerdì verso mezzogiorno quando piazza Pitagora era piena di automobilisti e passanti. Nessuno si è accorto di nulla.

Il raid dei banditi è stato rapidissimo. I criminali sono fuggiti dopo avere rubato un Rolex modello Daytona di oro bianco dal valore di circa 50.000 euro. L'imprenditore derubato ha subito chiamato il 112 e nel giro di poco, nella piazza, sono accorsi alcuni equipaggi della polizia. L'ambulanza non è stata fatta venire considerate le buone condizioni della vittima che comunque era sotto choc ma non al punto di andare in un ospedale.

Subito è scattata la caccia ai due ladri sullo scooter. Sono stati istituiti dei posti di blocco e le volanti hanno setacciato la zona. Ma i criminali sono riusciti a dileguarsi. «Ero al volante della mia auto - ha raccontato l'imprenditore alla polizia - ho imboccato piazza Pitagora. Ad un certo punto due su uno scooter si sono avvicinati ma io non ho sospettato nulla. Neanche quando i due mi hanno piegato lo specchietto. Ho pensato ad un errore di guida. Per me è stato normale tirare giù il finestrino per rimettere apposto lo specchietto. A quel punto era già troppo tardi. Quei due mi hanno strappato l'orologio e sono fuggiti».

L'imprenditore è stato portato alla Squadra Mobile dove c'è uno schedario molto nutrito di rapinatori dei Rolex. Ci sono più di 200 foto segnaletiche. È molto probabile che la vittima riesca ad individuare almeno uno dei suoi rapinatori. I colpi di Rolex in città sono quasi sempre messi a segno da pregiudicati napoletani. Si tratta dei pendolari del crimine. Dal Napoletano i banditi vengono a Roma dove rapinano più orologi per poi tornare a casa.