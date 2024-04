Toilet trasparente a Roma, la nuova installazione: dove si trova, fino a quando e gli orari

Al Maxxi, primo museo nazionale dedicato alla creatività contemporanea, è stata inserita una nuova installazione. Dal 10 aprile il tema sulle nuove opere riguarda le artisti femminili tra il 1956 e il 2010. Una in particolare ha suscitato particolare curiosità sui social, “Don't miss a sec” l'opera ideata da Monica Bonvicini.

Al MAXXI arriva Artificial Hell, la mostra di Riccardo Boccuzzi

L'opera

L'opera di Monica Bonvicini, “Don't miss a sec”, arriva anche a Roma dopo aver riscosso un grandissimo successo a Londra, in Svizzera e in Olanda. L'installazione ritrae un bagno con delle vetrate esterne. Potrebbe sembrare una cosa semplice messa lì quasi per caso ma in realtà nasconde un significato più profondo. L'artista offre uno spazio minimalista per un bagno pubblico con una vista a 360 gradi dell'ambiente circostante attraverso il vetro cristallino. Secondo l'artist infatti anche durante i 'momenti intimi' l'utente non deve perdere un secondo di ciò che accade fuori per strada.

Orario

il Maxxi, che si trova a via Guido Reni 4a, è chiuso il lunedi mentre è aperto dal martedi alla domenica dalle 11 alle 19

Fino a quando

La mostra AMBIENTI 1956-2010, che riguarda le opere fatte dalle donne è iniziata il 10 aprile e terminerà il 20 ottobre 2024