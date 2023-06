Giovedì 1 Giugno 2023, 14:19 - Ultimo aggiornamento: 14:21

Il colpo era stato di certo pianificato a tavolino da qualcuno che conosceva la vittima e soprattutto i suoi tesori. Un ladro professionista, che aveva già in testa a cosa puntare. Perché un Rolex Wimbledon datejust 36 mm non si trova in tutte le case. L'orologio di lusso di proprietà di un giovane imprenditore è stato rubato nei giorni scorsi in un'abitazione di Capranica Prenestina, borgo arrampicato su un cucuzzolo dei Monti Prenestini.

LA PAURA

La notizia del furto ha fatto subito il giro del comprensorio, alimentando stupore e timori per l'arrivo in un paese solitamente tranquillo di una banda ben informata, ed è stata resa pubblica con un post sui social dal venditore del prezioso orologio, accompagnato dalle foto del modello.

«È stato rubato presso la propria abitazione ad un mio caro e affezionato cliente - ha scritto su Fb Luca Federico, titolare della gioielleria Preziosi di Valmontone - vi chiedo cortesemente di condividere, per quanto più possibile, l'orologio e il seriale dello stesso, affinché non possa essere commercializzato».

Per evitare che il Rolex finisca sul mercato nero e poi al polso di chi lo acquisterebbe a un prezzo sensibilmente inferiore, quindi, il proprietario dell'esercizio commerciale ha anche postato alcune foto relative al costoso oggetto, riposto nella sua scatola originale. Sul caso indagano i carabinieri.

LE INDAGINI

Mentre i Rolex finiscono con una frequenza sempre più allarmante nel mirino di bande di malviventi, si rendono utili alcuni accorgimenti che i proprietari non dovrebbero mai dimenticarsi di adottare. «Consiglio sempre - aggiunge Federico - di separare, nel caso di orologi di valore, il corredo, garanzia con modello e seriale, dall'orologio; così in caso di eventi disgraziati, come quello capitato al mio cliente, ci si può recare dalle autorità di pubblica sicurezza, sporgere una denuncia dettagliata, indicando il numero seriale e il modello dell'orologio, e poi contattare la casa madre, allegando la denuncia presentata. In questo modo l'esemplare rubato non può essere più commercializzato e non può più avere assistenza da un centro autorizzato, perché bloccato e segnalato».