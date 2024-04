Roma, via Flaminia e via dei Sardi. La denuncia dei cittadini: «Rifiuti abbandonati, viviamo nel degrado»

San Lorenzo e via Flaminia, il degrado continua a dilagare nelle vie di Roma, protagoniste delle scene di abbandono e incuria. I residenti lungo via Flaminia segnalano transenne di alluminio abbandonate trasformate in case dei clochard del quartiere. Le immagini pubblicate sui social hanno suscitato l'indignazione degli abitanti, che chiedono interventi urgenti per ripristinare la sicurezza e la pulizia della zona.

Inoltre, sempre lungo via Flaminia, sono state segnalate diverse recinzioni da cantiere abbandonate.

Commenta un signore che abita proprio sulla via sopracitata: «Siamo stanchi di vivere in questo degrado, Roma sta diventando invivibile, e noi romani siamo veramente scioccati».

Anche a San Lorenzo, la decadenza ambientale è evidente, con residenti che hanno scattato foto di water e bidet abbandonati lungo via dei Sardi. Le immagini sono state condivise sul canale social resistsanlorenzo, con la speranza che le autorità competenti prendano provvedimenti per riportare decoro e pulizia nelle strade del quartiere. Commenta una signora che vive su via dei Sardi: «In un contesto già segnato da criticità e abbandono, è fondamentale che le istituzioni locali intervengano tempestivamente per risolvere queste situazioni, garantendo un ambiente sicuro e vivibile per tutti i cittadini di Roma».