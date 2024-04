Venerdì 19 Aprile 2024, 16:15 - Ultimo aggiornamento: 16:17

Nella mattinata di oggi 19 aprile, una serie di auto parcheggiate lungo via Flaminia (in pieno centro di Roma), sono state vittime di atti vandalici che hanno lasciato i proprietari disorientati e arrabbiati. Infatti, diversi residenti della zona hanno trovato le proprie vetture con tutti e quattro i pneumatici sottratti, causando notevoli danni e disagi. I proprietari delle auto danneggiate hanno immediatamente chiamato le forze dell’ordine per denunciare l’accaduto e sono stati invitati a presentare una denuncia formale presso il commissariato più vicino.

Le indagini

La polizia locale ha avviato le indagini per identificare i responsabili di questi atti vandalici che hanno colpito diverse auto parcheggiate lungo via Flaminia. Commenta una delle vittime: «Al momento non ci sono testimoni che possano fornire informazioni utili per risalire agli autori di questi furti, ma le telecamere di sorveglianza della zona potrebbero risultare preziose per individuare i colpevoli. Speriamo che le visioneranno».

I residenti

I residenti della zona sono preoccupati per la sicurezza delle proprie auto e chiedono un maggior controllo da parte delle autorità competenti per prevenire ulteriori atti vandalici. Continua la vittima: «In attesa di ulteriori sviluppi sull’indagine in corso, noi proprietari delle auto danneggiate ci troviamo costretti a sostituire i pneumatici rubati e a fronteggiare i disagi causati da questo spiacevole episodio di vandalismo che ha colpito la tranquillità della zona».