Roma, annunciati gli ospiti di Heroes festival: Big Mama e European Union Youth Orchestra

La manifestazione prodotta da Music Innovation Hub al fianco del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2024 promosso dall’ASviS e in collaborazione con UN SDG Action Campaign, si concluderà a Roma venerdì 24 maggio presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Protagonistə saranno la carismatica e talentuosa BigMama, con il suo rap schietto che porta al centro il tema delle discriminazioni, e la European Union Youth Orchestra (EUYO), eccellenza musicale che dal 1976 rappresenta il connubio fra arte e impegno a livello internazionale, per favorire una riflessione sui valori di uguaglianza e inclusività e sul ruolo della musica come agente di sensibilizzazione e motore di cambiamento. Il concerto segnerà anche la conclusione dell’ottava edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile e sarà un evento altamente simbolico, concepito per richiamare l’attenzione sulle sfide economiche, sociali, ambientali e istituzionali che l’Unione europea deve affrontare per migliorare la qualità della vita delle persone e contribuire a uno sviluppo sostenibile sotto ogni punto di vista. L’evento sarà gratuito con registrazione su DICE.

Una proposta variegata quella di Heroes, che nel mese di maggio porterà in giro per l’Italia lə numerosə artistə che hanno scelto di aderire al progetto e farsi portavoce, heroes, delle istanze del festival e della mission di Music Innovation Hub. In apertura ci sarà l’arpista Kety Fusco, una dellə artistə emergenti più originali e interessanti del panorama musicale europeo, martedì 7 maggio presso l’Auditorium Officina H di Ivrea. Il concerto chiuderà la giornata inaugurale del Festival dello Sviluppo Sostenibile e sarà gratuito previa registrazione su DICE.

Ogni appuntamento del Festival è realizzato in collaborazione con un importante interlocutore locale e intende valorizzare gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 anche sui territori. Le venue prescelte sono location dal riconosciuto valore sociale e culturale, importanti poli di aggregazione della comunità locale. Attraverso il viaggio di Heroes da nord a sud dell’Italia, Music Innovation Hub si prefigge di comunicare un’interpretazione delle città e del loro contesto in modo differente, attraverso ciò che la musica contribuisce a creare nell’immaginario collettivo delle stesse città scelte. Heroes sarà ambasciatore e megafono del Festival dello Sviluppo Sostenibile di ASviS in programma dal 7 al 23 maggio con concerto di chiusura venerdì 24 maggio.