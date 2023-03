Roma, scatti glam per i divi giovani del cinema: la fotografia d'autore fa festa

Ritratti d’autore, scatti artistici che cristallizzano la bellezza. Non solo quella convenzionale, ma anche il fascino dell’inusuale catturato mediante un sapiente gioco di colori. Ci sono Roma e la passione per l’arte della fotografia nelle opere di Gioele Vettraino che, all’interno dell’esclusivo club del quartiere San Lorenzo, inaugura la sua prima personale visibile sino a domani. La luce illumina i volti e le scene dei set dei più importanti filmmaker della cinematografia italiana. All’happening nel rione creativo della Capitale, un parterre esplosivo applaude l’estro del giovane e talentuoso fotografo impegnato nei saluti di rito.

Roma, una notte (glam) al museo con i favolosi "Dolci" anni '60

Big e stelle emergenti del piccolo e grande schermo, protagonisti e interpreti delle più celebri produzioni televisive si congratulano con lui per la meticolosa ricerca espressiva, racchiusa negli oltre 30 lavori esposti, e per la tecnica raffinata acquisita attraverso le esperienze professionali a Milano, Parigi e New York. La visione estetica di Vettraino incanta il divo di “Mare Fuori” Massimiliano Caiazzo. Da “Suburra, la serie” ecco “Spadino”, alias Giacomo Ferrara, Carlotta Antonelli e Barbara Chichiarelli, che sarà presto su Disney + in “The Good Mothers”, i registi Matteo Garrone, Fabio Resinaro, Andrea De Sica, Nico Marzano con la sua Isadora Ribeiro, Alessandro Capitani accanto a Federico Rosati, Jacopo Olmo Antinori e Marianna Fontana.

Bollicine e flash, tra gli invitati le belle Antonia Fotaras, Anastasia Doaga e Martina Gatti arrivata insieme a Davide Manca, raggiunto in seguito dai colleghi di Fabrique du Cinéma Elena Mazzocchi e Tommaso Agnese. Poi, Liliana Fiorelli, che chiacchiera con Alessandra Ferrara e Delia Stradella, Gabriele Falsetta e Luca Cesa. Brindisi, sorrisi e abbracci suggellano un’amichevole rimpatriata nella splendida location sanlorenzina. Si riconoscono Luigi Di Capua di “The Pills”, Francesca Colucci, l’allieva “Chicca” dai capelli colorati della fiction di Rai 1 “Un professore” capitanata da Alessandro Gassmann, il producer di Palomar Luigi Pinto, Matteo Olivetti, Arianna Pozzoli, la cantautrice Thony. Note lounge, atmosfera spumeggiante al party stellare. Il viavai di amici e affezionati continua fino a tardi. Si attendono Sarah Felberbaum e Jasmine Trimca. Scorrono i minuti e scivolano le ore, tutte da bere in compagnia nella spensierata e primaverile serata romana.